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Publicada em 22 de Setembro de 2026 às 09:24

RS tem dois óbitos, três desaparecidos e 2 mil pessoas desalojadas após temporal

Mais de 527 mil pessoas foram afetadas pelo temporal que teve queda de árvores e destelhamento de casas

Mais de 527 mil pessoas foram afetadas pelo temporal que teve queda de árvores e destelhamento de casas

PREFEITURA DE RIO GRANDE/DIVULGAÇÃO/JC
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Alessandra Xavier
Alessandra Xavier
A maior parte do Rio Grande do Sul amanheceu com tempo limpo e ensolarado nesta terça-feira (22), após o forte temporal que atingiu o Estado no dia anterior. Na segunda-feira (21), os ventos ultrapassaram os 100 km/h e o volume de chuva se aproximou dos 150 mm em algumas regiões. Apesar da previsão de tempo firme para os próximos dias, as marcas e os estragos provocados pela tempestade ainda persistem.

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