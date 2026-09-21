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Publicada em 21 de Setembro de 2026 às 20:41

Primavera deve ter chuva acima da média e risco de temporais no RS

Avenida Ipiranga em Porto Alegre em dia de chuva

Avenida Ipiranga em Porto Alegre em dia de chuva

Fernanda Davoglio/Especial/JC
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Jornal do Comércio
A primavera começa nesta terça-feira (22), às 21h05min, no Hemisfério Sul, e segue até 21 de dezembro. No Rio Grande do Sul, a estação deve ser marcada por chuva acima da média, ocorrência de temporais e alternância entre períodos de calor e frio.

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