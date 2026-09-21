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Publicada em 21 de Setembro de 2026 às 17:54

Governo do Estado apresenta os resultados do Imers 2025

Secretário adjunto da SPGG, Felipe Cruzeiro, a secretária adjunta da Educação (Seduc), Stefanie Skereski, apresentaram os resultados do IMERS 2025

Secretário adjunto da SPGG, Felipe Cruzeiro, a secretária adjunta da Educação (Seduc), Stefanie Skereski, apresentaram os resultados do IMERS 2025

DANIEL GURTERRES/SEDUC/REPRODUÇÃO/JC
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Jamil Aiquel
Jamil Aiquel Repórter
O Governo do Estado apresentou os resultados do Índice Municipal da Educação do Rio Grande do Sul (Imers) de 2025, que registrou média estadual de 66,97, superando a marca de 63,56 alcançada em 2024. O principal objetivo do estudo é mensurar o aprendizado dos alunos da rede municipal no 2º, 5º e 9º ano do ensino fundamental para compor o cálculo da distribuição de recursos do ICMS aos municípios.

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