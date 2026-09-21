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CapaGeralClima

Publicada em 21 de Setembro de 2026 às 16:32

Temporal provoca quedas de árvores, destelhamentos e falta de energia na Região Metropolitana de Porto Alegre

Em Canoas, foram contabilizadas 276 ocorrências relacionadas ao temporal até as 12h45, segundo a Defesa Civil

Em Canoas, foram contabilizadas 276 ocorrências relacionadas ao temporal até as 12h45, segundo a Defesa Civil

Prefeitura Municipal de Canoas/Divulgação/JC
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Laura Richa
Laura Richa
O temporal que atingiu a Região Metropolitana de Porto Alegre durante a madrugada desta segunda-feira (21) provocou quedas de árvores, destelhamentos, bloqueios de vias e interrupções no fornecimento de energia em diferentes municípios. Canoas, Novo Hamburgo e São Leopoldo concentram parte dos principais impactos registrados até o início da tarde, enquanto as prefeituras seguem mobilizadas para atender as ocorrências e levantar os danos.

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