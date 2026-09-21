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CapaGeralClima

Publicada em 21 de Setembro de 2026 às 14:49

Quatro pessoas estão desaparecidas após ocorrências provocadas pela chuva em Caxias do Sul

O Corpo de Bombeiros segue atuando nas buscas pelas quatro pessoas desaparecidas nas duas ocorrências

O Corpo de Bombeiros segue atuando nas buscas pelas quatro pessoas desaparecidas nas duas ocorrências

ISABELLE RIEGER/JC
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JC
JC
Quatro pessoas estão desaparecidas em Caxias do Sul após ocorrências provocadas pelas fortes chuvas que atingiram o município. A 9ª Coordenadoria Regional de Proteção e Defesa Civil, sediada na cidade, foi informada pelo Corpo de Bombeiros local sobre os casos.

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