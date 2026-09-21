Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaGeralClima

Publicada em 21 de Setembro de 2026 às 14:14

EPTC registra bloqueios e falhas em semáforos após temporal em Porto Alegre

Atualmente, há seis vias com bloqueios totais e 12 com bloqueios parciais devido à queda de árvores, galhos, fios e postes

Atualmente, há seis vias com bloqueios totais e 12 com bloqueios parciais devido à queda de árvores, galhos, fios e postes

Isabelle Rieger/arquivo/JC
Compartilhe:
JC
JC
A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) registrou 90 ocorrências relacionadas ao temporal que atingiu Porto Alegre até as 13h30 desta segunda-feira (21). Do total, 41 estão abertas e 49 foram encerradas. Atualmente, há seis vias com bloqueios totais e 12 com bloqueios parciais devido à queda de árvores, galhos, fios e postes. A EPTC também contabiliza 20 ocorrências envolvendo semáforos, sendo 17 com falha no funcionamento e três em amarelo piscante, em razão da instabilidade climática.

Notícias relacionadas