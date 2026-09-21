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Publicada em 21 de Setembro de 2026 às 09:40

Morre Dom Dadeus Grings, arcebispo emérito de Porto Alegre, aos 90 anos

Dom Dadeus sofreu um AVC isquêmico e estava internado desde quinta-feira (foto de 2013)

Dom Dadeus sofreu um AVC isquêmico e estava internado desde quinta-feira (foto de 2013)

Marco Quintana/Arquivo/JC
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Faleceu, aos 90 anos, o arcebispo emérito da Arquidiocese de Porto Alegre, Dom Dadeus Grings, na manhã desta segunda-feira (21), no Hospital Dom João Becker, em Gravataí, onde estava internado desde a última quinta-feira. Dom Dadeus sofreu um AVC isquêmico. A informação foi confirmada pela Arquidiocese de Porto Alegre.

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