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Publicada em 20 de Setembro de 2026 às 22:54

Estado de saúde de Dom Dadeus Grings é crítico, após complicações de AVC

Dom Dadeus, que foi arcebispo de Porto Alegre, teve um AVC quando visitava uma sobrinha

Dom Dadeus, que foi arcebispo de Porto Alegre, teve um AVC quando visitava uma sobrinha

C?RIA METROPOLITANA/DIVULGA??O/JC
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Patricia Knebel
Patricia Knebel
O estado de saúde do arcebispo emérito de Porto Alegre Dom Dadeus Grings é considerado crítico, segundo boletim médico deste domingo (20) do Hospital Dom João Becker, em Gravataí, divulgado no começo da noite pela Arquidiocese de Porto Alegre. Grings sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) na quinta-feira (17).  

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