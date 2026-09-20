Porto Alegre,

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CapaGeralTradicionalismo

Publicada em 20 de Setembro de 2026 às 11:38

Desfile Farroupilha começa com apresentação cívico-militar em domingo de sol na capital gaúcha

Público acompanhou a encenação da Via Sacra Missioneira

Público acompanhou a encenação da Via Sacra Missioneira

Fernanda Bigio Davoglio/Especial/JC
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Júlia Fernandes
Júlia Fernandes Repórter
Teve início na manhã deste domingo (20), em Porto Alegre, o tradicional Desfile Farroupilha de 20 de Setembro. A programação ocorre na Avenida Edvaldo Pereira Paiva, no bairro Praia de Belas, e começou com a Revista da Tropa pelo governador Eduardo Leite, seguida do desfile cívico-militar. O dia de sol estimulou a presença do público para acompanhar as comemorações da data farroupilha.

Participaram da abertura integrantes da Brigada Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, Instituto-Geral de Perícias (IGP) e Defesa Civil do Rio Grande do Sul. Além dos veículos atuais, o desfile também contou com carros históricos das instituições.

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