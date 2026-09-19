Porto Alegre,

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CapaGeralClima

Publicada em 19 de Setembro de 2026 às 18:52

Defesa Civil emite alerta para chuvas intensas em Porto Alegre a partir deste domingo

Alerta possui vigência das 20h de domingo às 12h de segunda-feira

Alerta possui vigência das 20h de domingo às 12h de segunda-feira

Fernanda Davoglio/Especial/JC
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Agências
A Defesa Civil de Porto Alegre emitiu, neste sábado (19), alerta para chuvas intensas, com vigência das 20h de domingo às 12h de segunda-feira. A previsão indica a atuação de um sistema que deve provocar chuva, ventos fortes, descargas elétricas e possibilidade de granizo na Capital. As informações são do órgão municipal.

O período de maior instabilidade deve ocorrer em duas rodadas de chuva. A primeira, mais concentrada, está prevista para o início da madrugada de segunda, com volumes próximos de 20 milímetros. A segunda deve ocorrer entre o final da madrugada e o início da manhã, com outros 25 milímetros. O acumulado previsto durante a vigência do alerta é de 45 milímetros.

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