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Publicada em 19 de Setembro de 2026 às 17:41

Mensageiro da Caridade comemora 70 anos com evento na Catedral Metropolitana

Instituição enfrenta grandes desafios gerados pelas enchentes e pela pandemia

Instituição enfrenta grandes desafios gerados pelas enchentes e pela pandemia

Mensageiro da Caridade/Divulgação/JC
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Cássio Fonseca
Cássio Fonseca Repórter
Criado no dia 1º de janeiro de 1957, o Secretariado de Ação Social da Arquidiocese de Porto Alegre, popularmente conhecido como Mensageiro da Caridade, dá início neste domingo (20) às comemorações dos seus 70 anos. A programação será aberta com a Missa Solene de Ação de Graças, presidida pelo Cardeal Dom Jaime Spengler, às 10h, na Catedral Metropolitana.

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