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Publicada em 19 de Setembro de 2026 às 16:08

Desfile Farroupilha, neste domingo, causa alterações no trânsito em Porto Alegre

Bloqueios e alterações na av. Edvaldo Pereira Paiva ocorrem das 7h30min às 14h

Bloqueios e alterações na av. Edvaldo Pereira Paiva ocorrem das 7h30min às 14h

TÂNIA MEINERZ/JC
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Este final de semana passa longe de ser apenas mais um no cotidiano do Rio Grande do Sul. Com o 20 de Setembro, neste domingo, o tradicionalismo ganha ainda mais força em um mês marcado historicamente pela valorização da cultura gaúcha. Em Porto Alegre, os olhos estarão voltados ao Desfile Farroupilha, que se inicia às 8h, na avenida Edvaldo Pereira Paiva, no bairro Praia de Belas. E a programação, por óbvio, resulta em alterações no esquema de trânsito da cidade.

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