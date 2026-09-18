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Publicada em 18 de Setembro de 2026 às 18:22

Emei Parque dos Maias ganha espaço de convivência criado a partir da escuta das crianças

O projeto LAPIS busca transformar espaços utilizados por crianças na primeira infância, tornando-os mais seguros, acessíveis e adequados ao brincar

O projeto LAPIS busca transformar espaços utilizados por crianças na primeira infância, tornando-os mais seguros, acessíveis e adequados ao brincar

Pedro Piegas/PMPA/JC
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A Emei Parque dos Maias, no bairro Rubem Berta, recebeu, nesta sexta-feira, 18, um novo espaço de convivência, com a qualificação do pátio e da horta escolar. A intervenção é viabilizada pela FEMSA e pela Coca-Cola FEMSA Brasil, por meio do Projeto LAPIS – Lugares Amigos da Primeira Infância, com a United Way Brasil como parceira realizadora.

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