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Publicada em 18 de Setembro de 2026 às 14:18

Cartilha da redação do Enem 2026 é divulgada

Documento reúne as regras da prova e os critérios usados pelos corretores

Documento reúne as regras da prova e os critérios usados pelos corretores

Paulo Pinto/Agência Brasil/JC
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Agências
O Inep, órgão ligado ao MEC, divulgou nesta sexta-feira (18) a Cartilha do Participante da Redação do Enem 2026. O documento reúne as regras da prova e os critérios usados pelos corretores. Também traz orientações para a elaboração do texto, com exemplos de redações para ilustrar os critérios de avaliação.
Para acessar a cartilha, o candidato deve entrar na página do Inep, disponível neste link, que direciona diretamente ao documento.
Uma novidade da cartilha de 2026 aparece na quinta competência, que traz uma explicação mais detalhada sobre a diferença entre apresentar uma proposta e apenas constatar uma situação.

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