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CapaGeralEducação

Publicada em 18 de Setembro de 2026 às 08:19

Enem pode ter novo modelo de redação, e proposta será finalizada até o fim do ano

Mudança teria como intuito cobrar uma diversidade de raciocínio mais ampla dos estudantes

Mudança teria como intuito cobrar uma diversidade de raciocínio mais ampla dos estudantes

Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil/Divulgação/JC
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Agências
O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) discute mudanças para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) a partir de 2028. Entre as propostas apresentadas, está a mudança no modelo da redação.
Em vez de um teste dissertativo-argumentativo de 30 linhas, como é hoje, a avaliação escrita seria desmembrada por área: 20 linhas em linguagens; 10 em ciências humanas; 10 em ciências da natureza; e 10 em matemática, totalizando 50 linhas de texto. O tema tem sido discutido em reuniões técnicas, relataram participantes à reportagem.

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