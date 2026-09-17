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Publicada em 17 de Setembro de 2026 às 18:42

Formação médica é debatida em congresso na Capital

64º edição do Congresso Brasileiro de Educação Médica acontece no Centro de Eventos da Pucrs

64º edição do Congresso Brasileiro de Educação Médica acontece no Centro de Eventos da Pucrs

Comunick Press/Divulgação/JC
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Joaquim Porto
Joaquim Porto
Entre esta quinta-feira (17) e o próximo domingo (20), Porto Alegre sedia o 64º Congresso Brasileiro de Educação Médica (Cobem), o evento acontece no Centro de Eventos da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs). O congresso é realizado pela Associação Brasileira de Educação Médica (Abem), com tema principal “Diretrizes da educação médica: avaliação e qualidade a serviço de toda a sociedade”.

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