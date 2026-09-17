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CapaGeralClima

Publicada em 17 de Setembro de 2026 às 17:41

Chuva retorna ao RS nesta sexta, com risco de temporais no sábado

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu aviso laranja de perigo para tempestades no norte e no noroeste gaúcho

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu aviso laranja de perigo para tempestades no norte e no noroeste gaúcho

Pedro Piegas/PMPA/JC
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JC
JC
Depois de uma quinta-feira (17) de tempo firme, o Rio Grande do Sul terá uma mudança nas condições do tempo a partir desta sexta-feira (18). A instabilidade deve ganhar força no sábado (19), quando há previsão de chuva forte e trovoadas em grande parte do Estado.

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