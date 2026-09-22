Plataformizados buscam regulamentação e maior remuneração

Porto Alegre,
Não é necessário ser assinante
Prezado(a) assinante, ajude-nos a manter seus dados cadastrais atualizados. Leva poucos minutos.
Se você encontrou algum erro nesta notícia, por favor preencha o formulário abaixo e clique em enviar. Este formulário destina-se somente à comunicação de erros.
Ao utilizar nossos serviços, você aceita a política de monitoramento de cookies. Para mais informações, consulte nossa Política de privacidade.
Publicada em 22 de Setembro de 2026 às 20:55
Excesso de jornada reflete baixa remuneração das plataformas digitaisFABIOLA CORREA/JC
Conforme dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), trabalhadores em plataformas de serviços cumpriram uma jornada média de 44,7 horas semanais em 2025, 5,4 horas a mais do que a jornada dos demais trabalhadores ocupados do setor privado, de 39,3 horas. Com isso, parte da classe busca regulamentar a função exercida, e cita que as horas trabalhadas a mais se dão por motivos da baixa remuneração das plataformas.