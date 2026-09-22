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Publicada em 22 de Setembro de 2026 às 20:55

Plataformizados buscam regulamentação e maior remuneração

Excesso de jornada reflete baixa remuneração das plataformas digitais

Excesso de jornada reflete baixa remuneração das plataformas digitais

FABIOLA CORREA/JC
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Joaquim Porto
Joaquim Porto

Conforme dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), trabalhadores em plataformas de serviços cumpriram uma jornada média de 44,7 horas semanais em 2025, 5,4 horas a mais do que a jornada dos demais trabalhadores ocupados do setor privado, de 39,3 horas. Com isso, parte da classe busca regulamentar a função exercida, e cita que as horas trabalhadas a mais se dão por motivos da baixa remuneração das plataformas.

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