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Publicada em 17 de Setembro de 2026 às 15:48

Hospital Universitário de Canoas abre 50 novos leitos para atendimento pelo SUS

Saúde pública em Canoas recebe impulso com 50 novos leitos no Hospital Universitário, um aumento de 16% em sua capacidade

Saúde pública em Canoas recebe impulso com 50 novos leitos no Hospital Universitário, um aumento de 16% em sua capacidade

Bruno Ourique/ PMC / JC
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Laura Richa
Laura Richa
O Hospital Universitário de Canoas (HU) passou a operar, nesta quinta-feira (17), com 359 leitos destinados ao Sistema Único de Saúde (SUS). A ampliação foi oficializada durante cerimônia realizada pela manhã na instituição, com a abertura de 50 novos leitos. A medida representa um aumento de cerca de 16% na capacidade anterior, que era de 309 leitos.

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