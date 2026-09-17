Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaGeralMeio Ambiente

Publicada em 17 de Setembro de 2026 às 12:04

Equipe liderada por professor da Pucrs descobre nova espécie de felino selvagem na Bolívia

Felino selvagem

Felino selvagem

Paola Nogales-Ascarrunz/Divulgação/JC
Compartilhe:
JC
JC
Uma equipe internacional de cientistas liderada pelo professor da Escola de Ciências da Saúde e da Vida da PUCRS, Eduardo Eizirik, descobriu uma nova espécie de felino selvagem que vive nas florestas montanhosas da Bolívia, região conhecida como Yungas. Batizado de Leopardus tilcayo, o animal é a primeira nova espécie de felino atual, ou seja, não fóssil, descrita formalmente pela ciência em mais de 100 anos.

Notícias relacionadas