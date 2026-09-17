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Publicada em 17 de Setembro de 2026 às 12:43

Setor trabalhista debate medidas contra o dumping social no RS

II Jornada sobre Dumping Social no RS abordou temas relacionados a concorrência desleal e serviço terceirizado

II Jornada sobre Dumping Social no RS abordou temas relacionados a concorrência desleal e serviço terceirizado

Maicon Hinrichsen/ Divulgação/JC
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Alessandra Xavier
Alessandra Xavier
Entidades ligadas ao setor trabalhista se reuniram na II Jornada sobre Dumping Social no Rio Grande do Sul, sediada no Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT-4), em Porto Alegre, nesta quinta-feira (17). O encontro marcou o debate sobre os impactos da concorrência desleal nas relações de trabalho e os desafios relacionados à regulamentação de serviços terceirizados.

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