Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaGeralIncêndio

Publicada em 16 de Setembro de 2026 às 17:01

Após incêndio, Sakae's lança vaquinha virtual para iniciar reconstrução

A campanha conta uma meta inicial de R$ 800 mil, mas a administração afirma estar dimensionando o que será necessário para reconstruir o espaço

A campanha conta uma meta inicial de R$ 800 mil, mas a administração afirma estar dimensionando o que será necessário para reconstruir o espaço

REPRODUÇÃO/BOMBEIROS/JC
Compartilhe:
Jamil Aiquel
Jamil Aiquel Repórter
Um dia após um incêndio comprometer seriamente as instalações do empreendimento, a administração do Sakae's, reconhecido como o primeiro restaurante japonês de Porto Alegre, abriu uma vaquinha online nesta quarta-feira (16) para viabilizar a reconstrução do espaço. O incidente atingiu o histórico estabelecimento, localizado na Rua Castro Alves, na tarde de terça-feira (15), causando grandes danos materiais à estrutura, mas sem deixar feridos.

Notícias relacionadas