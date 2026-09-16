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Publicada em 16 de Setembro de 2026 às 15:49

El Niño gera impacto de R$ 1,2 bi a região Sul em julho e agosto, diz estudo

Região Sul registrou a maior concentração e diversidade de eventos severos do bimestre

Região Sul registrou a maior concentração e diversidade de eventos severos do bimestre

Divulgação/Prefeitura de Taquara/JC
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Cássio Fonseca
Cássio Fonseca Repórter
A dimensão do impacto que o El Niño irá causar não só no Rio Grande do Sul mas em toda a extensão do território brasileiro ainda é incerta e gera temor para os próximos meses, que devem trazer mais intensidade para o fenômeno. Porém, o que já é possível mensurar são os primeiros estragos, vistos como substanciais. Conforme o Boletim El Niño 2026/2027 da Confederação Nacional de Municípios (CNM), divulgado em setembro com os dados referentes a julho e agosto, os prejuízos econômicos no País ultrapassaram R$ 8,2 bilhões, sendo R$ 6,5 bilhões em danos privados, R$ 1,6 bilhão em públicos e R$ 182,8 milhões em unidades habitacionais.

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