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Publicada em 15 de Setembro de 2026 às 16:33

MEC aprova orientações para calendário escolar na Copa Feminina; RS ainda define como aplicar medida

A Secretaria Estadual da Educação (Seduc) informou que prevê a publicação do calendário escolar de 2027 ainda em setembro

A Secretaria Estadual da Educação (Seduc) informou que prevê a publicação do calendário escolar de 2027 ainda em setembro

Tomaz Silva/Agência Brasil
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Laura Richa
Laura Richa
O Ministério da Educação (MEC) homologou orientações para a organização do calendário escolar de 2027 nas cidades que receberão jogos da Copa do Mundo Feminina da FIFA. A medida inclui Porto Alegre, uma das oito sedes do torneio, mas ainda não há definição sobre como o calendário da rede municipal será organizado.

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