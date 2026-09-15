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Publicada em 15 de Setembro de 2026 às 15:19

Simpósio debate ensino e pesquisa sobre o câncer infantil

Simpósio Ciência que Transforma é promovido pelo Instituto do Câncer Infantil (ICI) em parceria com a Unisinos

Simpósio Ciência que Transforma é promovido pelo Instituto do Câncer Infantil (ICI) em parceria com a Unisinos

Cássio Fonseca/Especial/JC
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Cássio Fonseca
Cássio Fonseca Repórter
O Ciência que Transforma - Simpósio de Ensino e Pesquisa, promovido pelo Instituto do Câncer Infantil (ICI) em parceria com a Unisinos, no teatro da Universidade, em Porto Alegre, nesta terça-feira (15), é norteado pela pergunta “Como transformar conhecimento científico em novas possibilidades de tratamento e, principalmente, em mais qualidade de vida para crianças e adolescentes com câncer?” 

A programação, que se estende ao longo da tarde, reúne nomes de destaque da pesquisa e do meio acadêmico em três painéis e uma palestra sobre saúde digital. 

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