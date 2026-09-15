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Publicada em 15 de Setembro de 2026 às 11:51

Com previsão de conclusão para o fim do ano, reformas no Gigantinho seguem para etapa final

Inauguração do espaço ainda está em planejamento pelo clube

Inauguração do espaço ainda está em planejamento pelo clube

Artur Koch/JC
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Alessandra Xavier
Alessandra Xavier
As obras do Gigantinho, localizado ao lado do Beira-Rio, no bairro Menino Deus, em Porto Alegre, seguem em andamento. Iniciadas em agosto de 2025, a previsão do Inter é que as reformas sejam concluídas no final deste ano.

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