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Publicada em 14 de Setembro de 2026 às 16:49

RS tem concurso aberto com salário de R$ 13,7 mil; confira as vagas

Entre as seleções com inscrições abertas, há vagas para diferentes áreas e níveis de escolaridade, com salários que variam conforme o cargo

Entre as seleções com inscrições abertas, há vagas para diferentes áreas e níveis de escolaridade, com salários que variam conforme o cargo

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A busca por estabilidade e uma vaga no serviço público movimenta concursos em diferentes regiões do Rio Grande do Sul, com oportunidades para candidatos de níveis de escolaridade distintos. Entre as seleções com inscrições abertas, há vagas para diferentes áreas e níveis de escolaridade, com salários que variam conforme o cargo e o órgão responsável pela seleção.

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