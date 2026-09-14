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Publicada em 14 de Setembro de 2026 às 20:17

Novas 13 especialidades serão oferecidas no SUS Gaúcho

Secretária de Saúde, Lisiane Fagundes, assina termo de novas especialidades e medidas para redução de filas

Secretária de Saúde, Lisiane Fagundes, assina termo de novas especialidades e medidas para redução de filas

Joaquim Porto/Especial/JC
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Joaquim Porto
Joaquim Porto
O governo do Estado anunciou nesta segunda-feira (14) 13 novas especialidades, com previsão de início de outubro até novembro, para o Sistema Único de Saúde no Rio Grande do Sul (SUS Gaúcho). Dessas, dez iniciam já no mês de outubro, outras 3 têm previsão para novembro. Com isso, a expectativa é que dobre o número de especialidades, visto que, hoje, outras 13 já estão ativas. A ampliação da oferta tem como objetivo a redução das filas de espera para atendimentos.

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