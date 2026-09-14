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CapaGeralDireitos Humanos

Publicada em 14 de Setembro de 2026 às 16:47

CONGREGARH 2026 debate o futuro da gestão de pessoas na Pucrs

Presidente da ABRH-RS, Pedro Luiz Fagherazzi, detalhou o foco e a curadoria de conteúdo do CONGREGARH 2026

Presidente da ABRH-RS, Pedro Luiz Fagherazzi, detalhou o foco e a curadoria de conteúdo do CONGREGARH 2026

TÂNIA MEINERZ/JC
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Jamil Aiquel
Jamil Aiquel Repórter
A Associação Brasileira de Recursos Humanos - seccional Rio Grande do Sul (ABRH-RS) promove, nos dias 30 de setembro, 1 e 2 de outubro de 2026, o CONGREGARH 2026. O evento, focado na área de Gestão e Pessoas, será realizado no Centro de Eventos da Pucrs, em Porto Alegre, e terá como tema central "Quem imagina o futuro?".

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