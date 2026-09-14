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Publicada em 14 de Setembro de 2026 às 15:00

Ônibus com paradas na porta de condomínios do Litoral começa a operar

Viação Ouro e Prata coloca em operação, nesta segunda-feira (14), o Serviço Executivo Via Estrada do Mar

Viação Ouro e Prata coloca em operação, nesta segunda-feira (14), o Serviço Executivo Via Estrada do Mar

Ouro e Prata/Divulgação/JC
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JC
JC
A Viação Ouro e Prata coloca em operação, nesta segunda-feira (14), o Serviço Executivo Via Estrada do Mar (linha 2059), nova ligação rodoviária direta entre Porto Alegre e o litoral norte gaúcho.

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