Porto Alegre,

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CapaGeralTradicionalismo

Publicada em 14 de Setembro de 2026 às 11:33

Chama Crioula chega ao Piratini e abre os Festejos Farroupilhas de 2026

Dando inicío ao evento, o governador Eduardo Leite ascendeu a centelha da Chama Crioula no Palácio Piratini

Dando inicío ao evento, o governador Eduardo Leite ascendeu a centelha da Chama Crioula no Palácio Piratini

Fernanda Davoglio/ Especial /JC
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Alessandra Xavier
Alessandra Xavier
A chegada da Chama Crioula ao Palácio Piratini, nesta segunda-feira (14), deu início oficialmente aos Festejos Farroupilhas de 2026. A solenidade foi marcada pela chegada de um grupo de cavalarianos que conduziu a chama de Rio Pardo até o Centro Histórico de Porto Alegre. O percurso teve início em 14 de agosto. 

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