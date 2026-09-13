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Publicada em 13 de Setembro de 2026 às 16:47

Acendimento da Chama Crioula no Palácio Piratini marca abertura oficial dos Festejos Farroupilhas 2026

Solenidade de chegada da centelha será na segunda-feira (14), às 9h

Solenidade de chegada da centelha será na segunda-feira (14), às 9h

TÂNIA MEINERZ/JC
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Nesta segunda-feira (14), às 9h, a centelha da Chama Crioula chega ao Palácio Piratini, no Centro Histórico de Porto Alegre, marcando a abertura oficial dos Festejos Farroupilhas 2026. Gerada em Rio Pardo, em 14 de agosto, a centelha foi conduzida por cavalarianos até a Capital, e a solenidade de chegada do fogo simbólico à sede do governo estadual integra a programação oficial dos Festejos, que celebram, neste ano, os 400 anos das Missões Jesuíticas Guaranis. O evento contará com a presença do governador Eduardo Leite, demais autoridades e representantes do tradicionalismo.

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