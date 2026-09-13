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CapaGeralComemoração

Publicada em 13 de Setembro de 2026 às 16:24

Sesc/RS e Senac-RS promovem eventos em cerca de 80 cidades gaúchas

Em Porto Alegre, atividades foram realizadas na Orla do Guaíba

Em Porto Alegre, atividades foram realizadas na Orla do Guaíba

Jefferson Klein/Especial/JC
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Jornal do Comércio
Vários espetáculos e prestações de serviços foram oferecidos gratuitamente pelo Sesc/RS e Senac-RS neste domingo (13) para comemorar as oito décadas de atuação dessas instituições no Rio Grande do Sul. Os eventos ocorrem em cidades como Porto Alegre, Caxias do Sul, Farroupilha, Venâncio Aires, entre outras. Conforme a coordenadora do Núcleo de Marketing do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac e IFEP, Fernanda Romagnoli, cerca de 80 municípios participam da atividade.

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