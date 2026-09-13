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Publicada em 13 de Setembro de 2026 às 14:16

Massa de ar frio derruba temperaturas e RS terá semana de tempo firme e geada

Em Porto Alegre, termômetros podem marcar 7°C

Em Porto Alegre, termômetros podem marcar 7°C

FABIOLA CORREA/JC
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Gabriel Margonar
Gabriel Margonar
Após um fim de semana marcado por muitas nuvens, períodos de chuva e poucas aberturas de sol, o Rio Grande do Sul terá uma mudança no padrão do tempo ao longo desta semana. Isso porque uma área de alta pressão associada a uma massa de ar seco e frio avançará sobre o Estado, derrubando as temperaturas e favorecendo uma sequência de dias praticamente sem chuva.

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