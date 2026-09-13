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Publicada em 13 de Setembro de 2026 às 12:32

Familiares de vítimas da Kiss terão audiência com Cármen Lúcia após novo julgamento no STJ

Presidente da AVTSM, Flávio Silva, quer discutir processo que tramita no sistema interamericano de direitos humanos

Presidente da AVTSM, Flávio Silva, quer discutir processo que tramita no sistema interamericano de direitos humanos

Gabriel Margonar/Especial/JC
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Gabriel Margonar
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Familiares de vítimas da tragédia da Boate Kiss terão uma audiência com a ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), na quarta-feira (16), em Brasília. O encontro ocorrerá um dia depois de integrantes da Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria (AVTSM) acompanharem, no Superior Tribunal de Justiça (STJ), um novo julgamento envolvendo as penas dos quatro condenados pelo incêndio que matou 242 pessoas e deixou outras 636 feridas em janeiro de 2013.

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