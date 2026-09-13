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Publicada em 13 de Setembro de 2026 às 09:42

Planeta completa 100 dias de recorde de calor no oceano

Conforme especialistas, a persistência do calor expõe as criaturas marinhas a estresse térmico por grandes períodos

Conforme especialistas, a persistência do calor expõe as criaturas marinhas a estresse térmico por grandes períodos

Freepik/Divulgação/JC
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Agências
Coroando uma sequência de marcas climáticas chocantes, os oceanos completaram, em 10 de setembro, 100 dias de recordes de calor. Desde então, a água segue muito mais quente do que o normal, mostram dados da agência climática dos Estados Unidos (Noaa, na sigla em inglês).
As temperaturas médias diárias dos mares em todo o mundo permanecem em níveis nunca antes registrados desde 2 de junho. A notícia vem após agosto empatar com junho de 2023 como o mês mais quente já registrado, além de ter tido também o recorde diário histórico de temperatura marinha.

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