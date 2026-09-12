Educandário São João Batista completa 87 anos sob risco de fechar as portas

Há 87 anos, o amor se transforma em cuidado, reabilitação, aprendizado e esperança no Educandário São João Batista. A instituição de Porto Alegre, fundada em 1939 e pioneira no atendimento à poliomielite no Brasil, atravessa um dos momentos mais delicados de sua história. A queda nas doações compromete a capacidade de pagar as contas e coloca em risco a continuidade do atendimento gratuito a 160 crianças e jovens com deficiência. Para evitar que a entidade feche as portas, a comunidade é chamada a participar da campanha “Para o amor continuar, precisamos de você”.

Priscila Gomes da Silva , relações públicas do Educandário, trabalha há 16 anos na instituição e acompanha de perto a trajetória de atendimento e acolhimento construída ao longo de quase nove décadas. Segundo ela, a situação financeira exige ajuda urgente para garantir que os serviços continuem disponíveis às famílias atendidas.

O Educandário atende crianças e jovens com diferentes condições, entre elas paralisia cerebral, autismo, síndromes, doenças neuromusculares, hidrocefalia, microcefalia, síndrome de Down e atrasos no desenvolvimento neuropsicomotor. Na Clínica de Habilitação e Reabilitação, são oferecidos gratuitamente serviços de fisioterapia, fisioterapia aquática, terapia ocupacional, estimulação precoce, serviço social, psicologia e psicopedagogia. A entidade também mantém uma Escola de Educação Especial, com atendimento até o ensino fundamental incompleto.

Mais do que procedimentos terapêuticos, o trabalho busca ampliar a autonomia e a qualidade de vida dos atendidos, oferecendo suporte às crianças, aos jovens e às suas famílias. A manutenção dessa estrutura, entretanto, depende de uma rede de apoio que hoje não tem sido suficiente para cobrir as despesas da instituição.

A sustentabilidade financeira do Educandário é formada fundamentalmente por doações de pessoas físicas e jurídicas, emendas parlamentares, destinação do Imposto de Renda devido e ações promocionais, como eventos beneficentes. Nesse cenário, Priscila destaca a importância de empresas destinarem parte do Imposto de Renda devido ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Funcriança). A destinação, prevista em lei, permite que até 1% do imposto devido por empresas seja direcionado a projetos voltados às crianças e aos adolescentes, sem representar um custo adicional para o contribuinte que já tem imposto a pagar.

A relações públicas também chama atenção para uma forma de colaboração que une sustentabilidade e solidariedade. O Educandário recolhe tampas plásticas desde 2006 e, nos últimos 10 anos, já arrecadou 370 toneladas do material. A iniciativa, realizada em parceria com a GAM3 e o Tampinha Legal, transforma os resíduos em recursos financeiros para custear despesas de funcionamento da entidade.

Durante setembro, a comunidade poderá entregar tampas plásticas nos coletores instalados no Acampamento Farroupilha. A ação aproxima a campanha da tradição gaúcha e reforça a importância da economia circular como instrumento de apoio às instituições sociais. No dia 16 de setembro, às 16h30min, Priscila estará no parque apresentando o trabalho do Educandário e explicando como a arrecadação contribui para a manutenção dos serviços. O cantor Lê do Tchê Guri também gravou uma mensagem convidando tradicionalistas e visitantes a levarem tampas plásticas ao Acampamento.

A programação de setembro inclui ainda uma atividade de integração com as crianças atendidas. No dia 14, às 11h, um grupo da instituição participará de um almoço no Piquete Maragatos. O chef Alessandro Kralik preparará um carreteiro típico gaúcho para as crianças, que estarão acompanhadas de suas mães.

A celebração dos 87 anos terá um momento especial no dia 29 de setembro, às 10h, na sede do Educandário São João Batista. A instituição inaugura um painel comemorativo em homenagem à fundadora, Déa Coufal, e convida a comunidade a conhecer sua história e o trabalho desenvolvido ao longo das décadas.

A homenagem ocorre em um momento no qual a entidade reforça que a continuidade de sua missão depende da participação da sociedade. A campanha busca mobilizar doadores, empresas e apoiadores para manter o atendimento gratuito às crianças e aos jovens com deficiência.

vakinha.com.br Também é possível obter informações pelo telefone (51) 99773-8344. Doações de tampas plásticas podem ser entregues nos pontos de coleta, incluindo os instalados no Acampamento Farroupilha durante o mês de setembro. As contribuições podem ser feitas por meio da vaquinha virtual disponível emTambém é possível obter informações pelo telefone (51) 99773-8344. Doações de tampas plásticas podem ser entregues nos pontos de coleta, incluindo os instalados no Acampamento Farroupilha durante o mês de setembro.

Programação de aniversário

24/09 missa aniversário às 11h

28/09 abraço sede do Educandário (manhã aa 10h15min e a tarde 15h15min com voluntários , pacientes , alunos e a comunidade)

29/09 Inauguração do Painel Dea Coufal fundadora do Educandário São João Batista

Contato para doações: (51) 99118-7829

Chave PIX: doe@educandario.org.br





Endereço do Educandário: Rua Tenente Coronel Mário Doernte,200,Ipenama



