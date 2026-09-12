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CapaGeralCultura

Publicada em 12 de Setembro de 2026 às 12:47

Imigração japonesa completa 70 anos de contribuição ao RS

A apresentação especial da cultura japonesa para celebrar os 70 anos da imigração no Rio Grande do Sul

A apresentação especial da cultura japonesa para celebrar os 70 anos da imigração no Rio Grande do Sul

Osni Machado/Especial/JC
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Osni Machado
Osni Machado Colunista
A imigração japonesa no Rio Grande do Sul completa 70 anos marcada pela integração com a sociedade gaúcha e por contribuições em diferentes áreas. A trajetória foi celebrada em uma solenidade no Parque Harmonia, em Porto Alegre, que reuniu representantes diplomáticos, lideranças da comunidade japonesa e grupos culturais. O marco oficial da imigração é a chegada do navio Brasil Maru ao Porto de Rio Grande, em agosto de 1956.

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