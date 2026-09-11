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Publicada em 11 de Setembro de 2026 às 17:36

Tárik Alves de Deus é nomeado CEO da Ulbra e passa a liderar a gestão e a operação da instituição no Brasil

A nomeação integra o processo de fortalecimento da gestão da Ulbra e marca uma nova etapa na condução da Universidade

A nomeação integra o processo de fortalecimento da gestão da Ulbra e marca uma nova etapa na condução da Universidade

Ascom Ulbra/Divulgação/JC
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O presidente da Ulbra S.A., controladora da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra), Carlos Augusto Melke Filho, nomeou o atual vice-presidente da instituição, Tárik Alves de Deus, como Chief Executive Officer (CEO) da Ulbra. A partir da nova função, Tárik será responsável pela gestão e pela operação da instituição em âmbito nacional.

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