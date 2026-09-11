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CapaGeralSaúde Mental

Publicada em 11 de Setembro de 2026 às 17:03

Setembro Amarelo: Saúde mental e sofrimento são tema de palestra no Jornal do Comércio

Maffei reforçou a importância de buscar ajuda quando necessário, especialmente diante de um sofrimento mais profundo ou recorrente

Maffei reforçou a importância de buscar ajuda quando necessário, especialmente diante de um sofrimento mais profundo ou recorrente

Daniel Moragas / JC
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Laura Richa
Laura Richa
O Jornal do Comércio recebeu, nesta sexta-feira (11), o psicólogo Maurício Maffei para uma palestra sobre saúde mental. A atividade, realizada no contexto do Setembro Amarelo, teve como ponto de partida a pergunta “Saúde mental significa ausência de sofrimento?”. O encontro abordou a relação com pensamentos e emoções, a vulnerabilidade e a conexão entre as pessoas.

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