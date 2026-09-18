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Publicada em 18 de Setembro de 2026 às 20:06

Obra provisória no bairro Guarujá gera dúvidas sobre segurança climática

BArreiras de contenção são provisórias na Zona Sul de Porto Alegre; obra definitiva teria um custo elevado

BArreiras de contenção são provisórias na Zona Sul de Porto Alegre; obra definitiva teria um custo elevado

Luciano Lanes/PMPA/Divulgação/JC
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Joaquim Porto
Joaquim Porto
No final de agosto foram implementadas novas barreiras móveis de proteção contra cheias no bairro Guarujá, na Zona Sul de Porto Alegre. O objetivo é reduzir os impactos das cheias enquanto são concluídos os estudos para a implantação de uma estrutura fixa para proteção do bairro. A estrutura consiste em cerca de 700 metros de extensão, com mais de R$ 300 mil reais investidos no bairro.

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