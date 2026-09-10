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CapaGeralSegurança Pública

Publicada em 10 de Setembro de 2026 às 20:19

Prefeitura nomeia 40 novos agentes da Guarda Civil Metropolitana

Com as nomeações, o efetivo deve chegar a 467 servidores nas ruas da Capital

Com as nomeações, o efetivo deve chegar a 467 servidores nas ruas da Capital

Cesar Lopes/PMPA/JC
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Agências
A convocação de 40 novos agentes da Guarda Civil Metropolitana (GCM) foi publicada nesta quinta-feira (10) no Diário Oficial de Porto Alegre (Dopa). A medida formaliza a nomeação dos aprovados, que deverão cumprir as próximas etapas do processo - como apresentação de documentos e participação no curso de formação - antes de atuar nas ruas.

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