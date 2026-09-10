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Publicada em 10 de Setembro de 2026 às 17:17

Cúpula reúne sete países em Porto Alegre para discutir controle do câncer

Ao longo dos dois dias, representantes de cidades latino-americanas compartilharam experiências e discutiram estratégias para fortalecer o controle do câncer

Ao longo dos dois dias, representantes de cidades latino-americanas compartilharam experiências e discutiram estratégias para fortalecer o controle do câncer

Divulgação HVM / JC
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Porto Alegre sediou, nesta quarta (9) e quinta-feira (10), a I Cúpula Multilateral de Cidades da América Latina no Controle do Câncer. Promovido pelo Instituto de Governança e Controle do Câncer (IGCC), o encontro ocorreu no Hospital Moinhos de Vento e reuniu gestores públicos, especialistas, organismos internacionais e representantes da sociedade civil da Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México, Paraguai e Peru.

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