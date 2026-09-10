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Publicada em 10 de Setembro de 2026 às 17:32

Evento da ABE busca traçar um panorama da produção de vinhos no Brasil

Mário Lucas Ieggli, presidente da EBA e Michel Zignani, vice-presidente da entidade, visitaram a nova sede do Jornal do Comércio

Mário Lucas Ieggli, presidente da EBA e Michel Zignani, vice-presidente da entidade, visitaram a nova sede do Jornal do Comércio

TÂNIA MEINERZ/JC
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Jamil Aiquel
Jamil Aiquel Repórter
A tradicional Avaliação Nacional de Vinhos, organizada pela Associação Brasileira de Enologia (ABE), está chegando à sua 34ª edição. O evento deste ano será realizado no dia 17 de outubro, no Parque de Eventos de Bento Gonçalves, e tem como objetivo traçar um panorama da produção anual de vinhos no Brasil.

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