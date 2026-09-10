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Publicada em 10 de Setembro de 2026 às 20:15

Chuvas intensas devem atingir regiões do Rio Grande do Sul

Frente climática pode causar granizo e ventos de 90 km/h

Frente climática pode causar granizo e ventos de 90 km/h

Alex Rocha/PMPA/Divulgação/JC
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Com tempo instável, tempestades podem voltar a ocorrer em grande parte do Estado. O Centro de Monitoramento da Defesa Civil do Estado (CMDEC) relata que as áreas mais afetadas devem estar na região Norte, parte do Oeste, Missões e Centro do Rio Grande do Sul. O risco é alto para tempestades com chuva pontualmente intensa, rajadas de vento e queda de granizo em cidades como Santo Ângelo, Santiago, Santa Maria, Santa Rosa, Frederico Westphalen, Sarandi, Erechim, Passo Fundo e Vacaria. 

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