Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaGeralResíduos

Publicada em 10 de Setembro de 2026 às 14:51

Porto Alegre ganha novo ponto para descarte de eletrônicos; confira onde fica

Contêiner será instalado no Parque Germânia

Contêiner será instalado no Parque Germânia

RS Recicla/Divulgação/JC
Compartilhe:
JC
JC
A partir de sábado, Porto Alegre ganhará um novo ponto permanente para o descarte adequado de resíduos eletroeletrônicos. A RS Recicla, em parceria com a Associação de Amigos do Jardim Europa, instalará um contêiner de coleta no Parque Germânia, ampliando as alternativas para a destinação correta desses materiais na Capital.

Notícias relacionadas