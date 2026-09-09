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Publicada em 09 de Setembro de 2026 às 20:15

Pais vão poder acompanhar ao vivo viagens de adolescentes no Uber

Responsáveis poderão ver o interior do veículo em tempo real pela câmera do celular do motorista

Responsáveis poderão ver o interior do veículo em tempo real pela câmera do celular do motorista

FABIOLA CORREA/JC
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Agências
A Uber anunciou nesta quarta-feira (9) que vai permitir a transmissão ao vivo para pais e responsáveis acompanharem as viagens de adolescentes em automóveis que atuam pela plataforma.
Com a ferramenta, na modalidade "Uber conta teens", os responsáveis podem ver o interior do veículo em tempo real pela câmera do celular do motorista cadastrado na plataforma.

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