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Publicada em 09 de Setembro de 2026 às 15:40

Tempestades retornam ao RS a partir desta quarta-feira (9)

Entre esta quarta e sexta-feira, os volumes acumulados podem superar 150 milímetros em alguns pontos

Entre esta quarta e sexta-feira, os volumes acumulados podem superar 150 milímetros em alguns pontos

FABIOLA CORREA/JC
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A chegada de uma nova rodada de temporais coloca parte do Rio Grande do Sul em alerta a partir desta quarta-feira (9). Segundo a Defesa Civil estadual, as regiões Norte, Noroeste e Nordeste concentram os maiores riscos até sexta-feira (11), com previsão de chuva forte a intensa, granizo e rajadas de vento que podem superar 90 km/h. Também há possibilidade de alagamentos e elevação de rios e arroios.

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