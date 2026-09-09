Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaGeralInfraestrutura

Publicada em 09 de Setembro de 2026 às 12:54

Complexo de viadutos poderá resolver congestionamentos na região de Canoas

Viaduto da avenida Boqueirão está com 90% dos trabalhos concluídos e investimento é de R$ 24,5 milhões

Viaduto da avenida Boqueirão está com 90% dos trabalhos concluídos e investimento é de R$ 24,5 milhões

Fernanda Bigio Davoglio/Especial/JC
Compartilhe:
Cláudio Isaías
Cláudio Isaías Repórter
Um complexo de viadutos que está em obras na BR-116, em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, é visto por motoristas e moradores como a solução para minimizar os constantes congestionamentos de veículos na região de Canoas. As obras dos viadutos da avenida Inconfidência (antigo viaduto da Metrovel) e da Boqueirão estão com 90% dos trabalhos concluídos.

Notícias relacionadas