Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaGeralCanoas

Publicada em 09 de Setembro de 2026 às 11:56

Ajuste em matrícula atrasa início de retrofit do Esqueletão de Canoas

Anúncio sobre a revitalização ocorreu em dezembro passado pela empresa Caza Incorp

Anúncio sobre a revitalização ocorreu em dezembro passado pela empresa Caza Incorp

Janinne Guimarães/Especial/JC
Compartilhe:
Mauro Belo Schneider
Mauro Belo Schneider Editor-executivo
O retrofit do Esqueletão de Canoas, que pode ser visto da BR-116, está atrasado devido a um ajuste relacionado à matrícula do imóvel. A expectativa é que o licenciamento ocorra até o fim do mês de setembro.

Notícias relacionadas